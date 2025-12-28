Reggio Calabria, conferenza stampa di presentazione della “Befana in città” 

conferenza stampa di presentazione dell’evento “La Befana in città“, organizzato dall’Associazione Incontriamoci Sempre OdV e dal Club Fiat 500 Reggio Calabria, venerdì 2 gennaio 2026, ore 11:00 presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale – Palazzo San Giorgio, Reggio Calabria

Interverranno:

Enzo Marra , Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

, Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria Pino Strati , Presidente Associazione Incontriamoci Sempre OdV

, Presidente Associazione Incontriamoci Sempre OdV Enzo Polimeni , Presidente Club Fiat 500 Reggio Calabria

, Presidente Club Fiat 500 Reggio Calabria Nino Monteviso, Responsabile Protezione Civile Safety Le Aquile

La conferenza sarà moderata da Marco Mauro e sarà presente anche una rappresentanza dell’Associazione Calabria Dietro Le Quinte.

L’iniziativa vedrà la collaborazione di diverse realtà associative del territorio per regalare alla città un momento di festa e solidarietà in occasione dell’Epifania.