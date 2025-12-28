Reggio Calabria, conferenza stampa di presentazione della “Befana in città”
Dic 28, 2025 - redazione
conferenza stampa di presentazione dell’evento “La Befana in città“, organizzato dall’Associazione Incontriamoci Sempre OdV e dal Club Fiat 500 Reggio Calabria, venerdì 2 gennaio 2026, ore 11:00 presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale – Palazzo San Giorgio, Reggio Calabria
Interverranno:
- Enzo Marra, Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria
- Pino Strati, Presidente Associazione Incontriamoci Sempre OdV
- Enzo Polimeni, Presidente Club Fiat 500 Reggio Calabria
- Nino Monteviso, Responsabile Protezione Civile Safety Le Aquile
La conferenza sarà moderata da Marco Mauro e sarà presente anche una rappresentanza dell’Associazione Calabria Dietro Le Quinte.
L’iniziativa vedrà la collaborazione di diverse realtà associative del territorio per regalare alla città un momento di festa e solidarietà in occasione dell’Epifania.