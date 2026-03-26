Reggio Calabria: “Campo Aperto” workshop di cultura contemporanea organizzati da Grigioverde

Scoprire il presente, comprendere il cambiamento, immaginare il futuro. “Campo Aperto” è questo e tanto altro. Appuntamenti aperti a tutti, per incontrarsi, informarsi, condividere. Un format di workshop di cultura contemporanea, di taglio divulgativo, ideato da Grigioverde.

Sette eventi, in tutto, da marzo a maggio 2026, guidati da professionisti e creativi, che si svolgeranno nella sede di Grigioverde, al centro della città di Reggio Calabria, in via Georgia n.16. Un’occasione per imparare, confrontarsi e costruire nuove visioni insieme.

L’obiettivo è offrire strumenti critici e stimoli creativi, favorendo lo scambio di prospettive tra persone con interessi diversi ma unite dalla curiosità verso il contemporaneo.

«I nostri workshop – spiega Federica Legato Founder e Responsabile Grigioverde – sono spazi di incontro, dialogo e sperimentazione dedicati a chi vuole esplorare le idee, i linguaggi e le trasformazioni del mondo di oggi».

Attraverso conversazioni, laboratori pratici e momenti di confronto, infatti, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire temi che attraversano la società, i media, la tecnologia, l’innovazione culturale, l’arte, la psicologia, il turismo.

Si comincia il 28 marzo, con “AI&Smart Life. Intelligenza Artificiale e vita quotidiana” a cura di Domenico Porpiglia, Digital Strategist e Web Marketing Specialist. A seguire, “Oltre le fake news. Tra realtà e rete” con Raffaele Mortelliti, Giornalista e Scrittore (12 aprile); “Tra umano e algoritmo. Social Media Manager di me stesso” con Alessandra Vizzari, Visual Designer (19 aprile); “Dream Lab. Psicologia dei sogni” con Federica Caridi Psicologa e Psicoterapeuta in formazione (9 maggio); “Il Linguaggio audiovisivo come strumento creativo” con Martina Corigliano, Autrice tv e Assistente alla regia (16 maggio) “Click Smart! Dallo scatto alla condivisione” con Antonello Diano, Fotografo e Fotoreporter (23 maggio); “Turismo 4.0. Esperienze e Territorio” con Francesco Biacca, Project Manager professionista (30 maggio).

I workshop – che si svolgeranno nel fine settimana dalle ore 17.00 alle 19.00 – sono aperti a studenti, appassionati, professionisti e a chiunque desideri avvicinarsi alla cultura contemporanea in modo dinamico e partecipativo.

A suggellare ogni evento, un Aperitivo alla riscoperta di sapori e profumi autentici della tradizione, a cura di Donetalla Favasuli cuoca custode della Comunità Slow Food dei Grani antichi d’Aspromonte e dei Cibi della Memoria Storica.