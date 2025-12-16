Reggio Calabria, Biciclette elettriche trasformate in motorini. Sequestri e sanzioni salatissime (oltre 15.000 euro complessive) della Polizia Locale



E’ guerra alle bici elettriche troppo veloci per essere vere, per essere quel mezzo di trasporto eco-friendly capace di rivoluzionare la micro mobilità.

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha infatti avviato una serie di servizi mirati, unitamente ai tecnici della Motorizzazione Civile, che ha consentito di sottoporre a sequestro tre velocipedi elettrici che sono risultati modificati, tali da essere assimilati a veri e propri ciclomotori.

Un velocipede , , sottoposto a verifiche tecniche, ha raggiunto la velocità record di 52 km, solo mediante l’accelerazione a propulsione elettrica.

Per i conducenti, oltre al sequestro ed il fermo del veicolo, sono scattate sanzioni salatissime, da 4.000 a 5000 euro cadauno.

Sanzioni per infrazioni che spaziano dalla guida senza patente, alla circolazione senza copertura assicurativa. Oltre appunto alla circolazione con veicolo non omologato.

Le attività di controllo, svolte sul Corso Garibaldi, spesso teatro di comportamenti illeciti dei ciclisti-cicolomotoristi si è giovato di 9 unità di personale, e come detto dei tecnici della Motorizzazione Civile che hanno periziato in loco i veicoli, individuandone le modifiche strutturali e il superamento dei limiti di potenza.

I predetti servizi saranno ulteriormente intensificati nei giorni a seguire, e grazie alla sinergia con i tecnici specializzati del Dipartimento Trasporti Terrestri di Reggio Calabria, comporteranno un ulteriore e specializzato presidio di sicurezza per gli utenti deboli della strada.