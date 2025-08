Reggina, il girone dei sogni! Senza Scafatese e Nocerina, la promozione è a portata di mano

DI CLEMENTE CORVO

La Reggina sta lavorando sodo per prepararsi al campionato, con grande impegno e determinazione. Sotto la guida di Mister Trocini e del suo staff tecnico, la squadra sembra essere molto competitiva, con una grande forza sulle fasce laterali di spinta e una compattezza difensiva notevole, con un centrocampo di categoria superiore.

*Un organico completo*

La società ha completato l’organico in ogni reparto, rendendolo veramente molto completo e competitivo. La squadra sembra essere in grado di competere sia con gli under che con gli over, e l’unico punto debole sembra essere la mancanza di una punta di grande spessore. Tuttavia, la società è attenta e quanto prima metterà a disposizione del tecnico un nuovo giocatore che possa concretizzare il grande lavoro della squadra.

*Il girone della Reggina*

La Federazione Gioco Calcio ha stilato i gironi per il campionato, e la Reggina si trova nel girone I. La squadra conosce bene le squadre siciliane e calabresi e le due campane, che dovrà incontrare, e sa di avere la forza per superare le altre squadre. La Scafatese è stata inserita nel girone G per problemi di ordine pubblico, mentre la Nocerina ha preferito richiedere alla Lega di partecipare anch’essa nel girone G, una mossa molto intelligente da parte dei dirigenti campani.

*L’obiettivo è chiaro*

L’obiettivo della Reggina è chiaro: vincere il campionato e arrivare in Serie C. La squadra dovrà vincere ogni incontro, sia in casa che fuori casa, per raggiungere l’obiettivo. La Reggina ha tutte le componenti per raggiungere il successo, ora manca solo la ciliegina sulla torta, ovvero la compattezza e la passione dei tifosi.

*Il ruolo dei tifosi*

Il ruolo dei tifosi è fondamentale per il successo della squadra. La curva sud e tutti i tifosi della città di Reggio Calabria, della sua Piana e della sua provincia dovranno riempire lo stadio Granillo ogni domenica, creando una bolgia che possa trascinare la squadra con grande determinazione e passione. Ogni domenica il Granillo deve ritornare ad essere quella bolgia che ha caratterizzato le partite della Reggina quando si trovava in Serie A.

*Un anno buono per arrivare in Serie C*

La Reggina sembra avere tutte le componenti per raggiungere l’obiettivo di arrivare in Serie C. Ora manca solo la ciliegina sulla torta, ovvero la compattezza e la passione dei tifosi. Uniamoci tutti insieme per supportare la squadra e raggiungere l’obiettivo! La Reggina può farcela, e con il supporto dei tifosi può raggiungere il successo. Forza Reggina!

