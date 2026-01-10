

Recupero cuccioli e madre

Dalla mattinata odierna una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è stata impegnata in un lungo e delicato intervento di soccorso per il recupero di due cuccioli di cane e della loro madre, rimasti incastrati all’interno di una tubatura.

Gli animali si trovavano bloccati in uno scarico di acque piovane in cemento, in una posizione particolarmente difficoltosa che ha reso necessarie operazioni complesse e di estrema attenzione per evitare ulteriori rischi alla loro incolumità. L’intervento ha richiesto l’impiego di mezzi di movimento terra, tra cui un escavatore dotato di martello demolitore, per consentire l’apertura controllata della tubazione e il successivo recupero in sicurezza degli animali.

La giornata odierna è stata caratterizzata da una situazione di emergenza per l’elevato numero di chiamate di soccorso pervenute alla sala operativa, dovute alle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio. Nonostante ciò, i Vigili del Fuoco hanno continuato a operare senza sosta, anche in condizioni di meteo particolarmente difficili, dimostrando ancora una volta professionalità, dedizione e spirito di servizio nel salvare la vita ai cani intrappolati.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per il supporto alle operazioni e la gestione della sicurezza dell’area. Al termine dell’intervento, conclusosi con esito positivo, i cuccioli e la madre sono stati affidati alle cure del canile di Donnici (CS).