Recital finale delle classi quinte della Scuola Primaria “F. Sofia Alessio”. Dai bambini un’importante lezione di Educazione civica

“ Nessun domani può essere libero se non appartiene anche alle donne”: questo pensiero di Teresa Mattei ,una delle Madri Costituenti, è la chiave di accesso allo spettacolo presentato dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria “ Francesco Sofia Alessio”, diretta dalla dottoressa Maria Concetta Muscolino, intitolato” L’altra metà del cielo: le Madri Costituenti che hanno disegnato l’ Italia”. Il 2 giugno 1946, data del referendum che ha portato alla nascita della Repubblica italiana, ha rappresentato una conquista fondamentale per le donne, che per la prima volta hanno avuto diritto al voto. Non solo: ben 21 donne hanno apportato un significativo contributo alla stesura della Costituzione italiana, un documento di cui dobbiamo andare fieri, perché esempio di democrazia e di libertà. Ed è a loro, alle 21 Madri Costituenti provenienti da ogni parte d’Italia e sostenitrici di validi principi, che i bambini hanno dato voce per ribadire che il ruolo della donna nella società non è marginale, ma fattivo, e che insieme, Padri e Madri Costituenti, hanno cooperato per il raggiungimento degli alti obiettivi prefissati.

Una bella lezione di educazione civica, dunque, che solo la spontaneità e la dolcezza dei bambini hanno saputo rendere fruibile senza appesantire, ma aiutando il numeroso pubblico intervenuto a riflettere, attraverso un emozionante susseguirsi di esibizioni canore, di recitazione e di coreografie sapientemente dirette dalla signora Monica Legato, attivamente presente in ogni manifestazione. In questa piacevole occasione è stato rinverdito l’orgoglio nazionale e tutti si sono sentiti fieri di essere italiani. Il flash mob finale, sulle note dell’inno di Mameli, ha coinvolto emotivamente la numerosa platea, costituito dal neo sindaco Domenico Romeo, dall’Amministrazione Comunale, da dirigenti, autorità, dalla Presidente del Consiglio d’Istituto, dottoressa Sabina Pezzano, e dai genitori. I bambini, nel ringraziare le loro maestre che per cinque anni li hanno seguiti con amore e dedizione, hanno ricordato anche l’insegnante Elvira Paolillo, che sicuramente dal cielo avrà apprezzato la loro esibizione, e questo è il segno che la scuola è una grande famiglia, nella quale ognuno occupa un posto importante e lascia un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto modo di incontrare nel suo cammino. Un plauso, dunque, agli alunni delle classi quinte, alle insegnanti e soprattutto alla dirigente, che accoglie con sensibilità profonda ogni proposta progettuale ed è sempre disponibile a supportare i suoi docenti in ogni necessità. La dottoressa Muscolino , nel congratularsi con i bambini per l’ottima esibizione e con le docenti per aver scelto di trattare una tematica così importante qual è la Costituzione e per aver valorizzato l’attività delle Madri Costituenti, utilizzando modalità espressive adeguate, ha definito lo spettacolo”avvincente, coinvolgente e bellissimo”. Anche il sindaco ha apprezzato lo spettacolo e ha manifestato il suo impegno a collaborare attivamente con la Scuola, nel segno della continuità con quanto svolto in precedenza, consapevole dell’importante ruolo che l’istituzione scolastica svolge nella formazione delle future generazioni. L’Istituto Comprensivo di Taurianova ancora una volta ha lanciato importanti messaggi culturali, qualificandosi come centro propulsore di sani e condivisi valori. Come ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella”La Repubblica italiana siamo noi e dobbiamo prendercene cura ogni giorno”e se si comincia da piccoli si rende auspicabile una crescita proficua del nostro amato Paese.