Rai 1, record di share per l’evento televisivo di Natale ideato da Domenico Gareri

ROMA (ITALPRESS) – Record di ascolti per la notte di Natale su Rai Uno, che ha premiato una produzione nata a Catanzaro e approdata con successo sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. L’evento televisivo “Giubileo 2025: Da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV – Fari di Speranza” ha fatto registrare il 10% di share, confermando l’apprezzamento del pubblico per un format che unisce spettacolo, riflessione e spiritualità.

Ideato e condotto da Domenico Gareri insieme a Barbara Politi, il programma – realizzato dalla Life Communication – ha segnato anche un primato televisivo: per la prima volta la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma è diventata set di un grande evento TV. Un luogo altamente simbolico, custode della storia della prima Messa della Vigilia di Natale, che ha fatto da cornice a una serata dedicata ai temi della fede, dell’etica e della speranza.

Sul palco si sono alternati artisti di primo piano del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui Hauser, Simone Cristicchi, Amara, Mario Biondi, Gaetano Curreri, Serena Autieri, il Piccolo Coro Kol Rinà, Le Voci della Venerabile Cappella Musicale Liberiana e i The Sun Band. Ad accompagnarli, l’Orchestra del Conservatorio di Musica “Tchaikovsky”, diretta dal Maestro Filippo Arlia, altra eccellenza calabrese protagonista della serata.

Soddisfazione espressa da Domenico Gareri, che ha voluto ringraziare il pubblico e tutti i partner coinvolti nella realizzazione del progetto, tra cui Entopan, il Conservatorio – recentemente intitolato a Saverio Arlia – i Vescovi di Europan e la Fondazione Giovanni Paolo II, che hanno patrocinato l’evento.

“Il record di ascolti – ha dichiarato – rappresenta un dato significativo che premia un lungo lavoro capace di coinvolgere grandi artisti e le più alte espressioni del mondo religioso, sociale e istituzionale. Abbiamo condiviso con il pubblico un percorso di divulgazione e sensibilizzazione su temi centrali come la speranza, la rinascita, la detenzione, il rispetto del creato e, soprattutto, la centralità dell’uomo”.

Un risultato che diventa anche motivo di orgoglio per Catanzaro e per la Calabria, come ha sottolineato lo stesso Gareri, ricordando i recenti progetti realizzati sulle reti Rai: dal format estivo su Rai 2 al Festival del Sociale su Rai Play e Rai 5. “È da qui che questo progetto è nato – ha concluso – e da qui continuiamo, anno dopo anno, a raccontare ed esportare l’immagine migliore della nostra terra”.

