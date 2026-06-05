Quando la materia plasmata diventa arte è soprattutto scultura



E la scultura è ospite a Rosarno con un grande nome, con una grande storia, con la storia di Tonino Denami.

Scultore del marmo e non solo, Denami approda a Rosarno per la prima volta, grazie all’invito della Fibi Royal Club, che ha organizzato a proposito una mostra per la città, per i visitatori e le visitatrici dai luoghi limitrofi.

L’esposizione dal titolo “La forma del sentimento” prosegue un cammino di mesi di lavoro su un calendario di eventi artistici e culturali, che ha già presentato altri numerosi artisti e numerose artiste.

L’inaugurazione dell’evento avverrà il 21 giugno presso la chiesa della Santissima Trinità alle ore 20.00, la mostra rimarrà aperta fino al giorno 24 dello stesso mese, garantendo un orario fisso di apertura dalle 19.00 fino a tarda sera.

Caterina Restuccia