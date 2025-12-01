Province, Calderoli “Istituzione intermedia fondamentale, uscire dal limbo”

LECCO (ITALPRESS) – “Le Province sono un’istituzione intermedia fondamentale per svolgere quelle funzioni che nè i Comuni nè le Regioni sono in grado di fare, ecco perchè è assolutamente necessario uscire dal limbo in cui si trovano ora. Ne ha parlato chiaramente e in più occasioni anche il Presidente della Repubblica, con parole che condivido totalmente, e sto lavorando proprio per questo fin dall’inizio di questo Governo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, nel corso del convegno sul tema “La Provincia ieri, oggi e domani”, che si è svolto a Lecco in occasione del 30° anniversario della Provincia.

“Ho ricevuto mandato dal Presidente del Consiglio Meloni di trovare un’intesa anche oltre i confini della maggioranza, e nel luglio 2023 ce l’avevo fatta – ha proseguito -. Tranne i 5 Stelle, erano tutti d’accordo sul testo Pirovano con alcune modifiche condivise. Lì siamo rimasti, e il tempo è passato inesorabilmente. Io sono assolutamente convinto della loro importanza e non mollerò fino alla fine, conto di parlarne nuovamente con il Presidente Meloni, che spero di convincere entro la fine della legislatura. Basta percorrere in auto le strade provinciali attuali per capire quanto sia necessario reintrodurre le Province, superando la legge Delrio ormai sconfessata praticamente da tutti. Non è una questione di ‘poltronificiò ma di avere un ente pubblico nel pieno delle sue funzioni e che possa garantire servizi essenziali alla vita quotidiana dei cittadini”, ha concluso Calderoli.

