Protocollo d’intesa tra l’Authority portuale e la Guardia di Finanza. Nuovi droni per rafforzare i controlli nel Porto

Si rafforza il sistema di sicurezza nell’area portuale di Gioia Tauro attraverso un ulteriore intervento volto a consolidare la presenza dello Stato e l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità organizzata.

A potenziamento dell’intensa attività svolta dalla Guardia di finanza nel porto di Gioia Tauro, mirata al contrasto dei traffici illeciti nazionali e internazionali — attività che negli anni ha prodotto risultati di grande rilievo, rendendo lo scalo un presidio avanzato di sicurezza e di presenza dello Stato — l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha concesso in comodato d’uso esclusivo due droni di ultima generazione al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro.

La formalizzazione dell’accordo, con la firma del protocollo d’intesa, è avvenuta questo pomeriggio, presso la sede dell’Ente. L’intesa prevede la concessione, per un periodo di cinque anni, prorogabili, di due droni SAPR – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – completi di accessori e adeguata formazione specialistica per il personale impiegato nell’attività di volo e acquisizione dati dei droni, ad uso esclusivo del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro e destinati all’ulteriore controllo e monitoraggio dell’area portuale di Gioia Tauro.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Gioia Sicura: Infrastrutture e servizi infotelematici per la sicurezza integrata delle aree logistiche a vocazione produttiva dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio”, finanziato con fondi del “PON Legalità” per un importo complessivo di 18,2 milioni di euro.

A sottoscrivere l’atto di comodato d’uso il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, e il Maggiore Bruno Murano, ufficiale rappresentante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di finanza, alla presenza del Comandante Provinciale di Reggio Calabria, Col. Agostino Tortora, e del Comandante del Gruppo di Gioia Tauro, Ten. Col. Ivan Conidi.

Il progetto si inserisce nella più ampia strategia dell’Ente volta alla trasformazione digitale dei processi amministrativi e gestionali dei propri scali portuali. Un percorso virtuoso che ha recentemente portato l’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio a risultare vincitrice dell’avviso pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla trasformazione digitale e allo sviluppo tecnologico del porto di Gioia Tauro.

Il finanziamento ottenuto, pari a circa 2 milioni di euro, sarà destinato a sostenere interventi ad alto contenuto tecnologico, sia sul piano materiale che immateriale, nell’ambito del più ampio processo di innovazione e digitalizzazione, attraverso anche la diffusione della rete 5G nell’area portuale di Gioia Tauro.