Proseguono le giornate di Pet Therapy all’Ospedale di Lamezia Terme: professionalità, cuore e competenze operative al servizio delle persone

Si è svolta con grande partecipazione e profonda emozione la seconda giornata di Pet Therapy presso l’Ospedale di Lamezia Terme, un’iniziativa che ha regalato momenti di serenità, sorrisi e conforto ai pazienti grazie alla presenza speciale delle Unità Cinofile Mae, Lily e Butcher.

L’attività di Pet Therapy è stata curata dal Nucleo Cinofilo UCSN Sezione Calabria, operante nell’ambito della Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile, con il prezioso contributo del conduttore e istruttore Giancarlo Silipo, che ha saputo coniugare competenza tecnica, sensibilità e grande attenzione verso i pazienti e il personale sanitario.

Le Unità Cinofile intervenute, oltre a distinguersi per la loro straordinaria capacità relazionale durante l’attività di Pet Therapy, rappresentano U.C. operative altamente qualificate e con doppia specializzazione, regolarmente brevettate in ambiti di soccorso di elevata complessità:

Mae, Labrador Retriever, è specializzata e brevettata in Salvataggio Nautico (mare, laghi e fiumi) e in Soccorso Tecnico, con abilitazione alla ricerca di persone disperse in superficie e sotto macerie.

Lily, figlia di Mae, è specializzata e brevettata in Salvataggio Nautico (mare, laghi e fiumi) e in Ricerca e rilevamento sostanze, con particolare riferimento a materiale esplodente e inneschi di incendi dolosi.

Butcher, Pastore Belga Malinois, è specializzato e brevettato in Salvataggio Nautico (mare, laghi e fiumi) e in Soccorso Tecnico, con competenze nella ricerca di persone in superficie e sotto macerie.

Queste elevate competenze operative confermano come le Unità Cinofile UCSN siano un’eccellenza non solo nell’ambito del soccorso e della protezione civile, ma anche capaci di esprimere un altissimo valore umano attraverso attività come la Pet Therapy, portando conforto emotivo e sollievo psicologico nei contesti ospedalieri.

Un sentito ringraziamento va alla Primaria Dott.ssa Mimma Caloiero, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nell’accogliere iniziative che mettono al centro la persona nella sua globalità, e a tutto il suo staff sanitario, che ogni giorno opera con dedizione, professionalità e profonda umanità.

In questo periodo così significativo dell’anno, come UCSN Nazionale e Regionale desideriamo rivolgere alla Dott.ssa Caloiero, a tutti gli operatori sanitari e a tutti i pazienti un augurio sincero di Buon Natale e Buone Feste, con l’auspicio che questi giorni possano essere illuminati da speranza, forza e dalla vicinanza autentica che anche una carezza può trasmettere.

La Pet Therapy si conferma così un ponte tra competenza, servizio e cuore, capace di trasformare il soccorso in un gesto di profonda umanità.

Perché quando professionalità e amore si incontrano, anche un sorriso diventa cura.