Progetto Superabilities. Straface: “ammessi e finanziati 52 progetti per 3,5 milioni di euro. Continuiamo a favorire inclusione”

Attivare interventi capillari a favore di minori, persone con disabilità e famiglie vulnerabili, promuovendo lo sport come strumento educativo, relazionale e di inclusione sociale oltre che il potenziamento delle abilità per i soggetti con neuro-diversità. – Sono, questi, gli obiettivi che, per un importo complessivo di 3,5 milioni, ben 52 esperienze, tra enti del Terzo Settore, associazioni e società sportive distribuite su tutto il territorio regionale e ammesse a finanziamento contribuiranno a raggiungere attraverso i loro progetti.

A darne notizie è l’assessore regionale all’Inclusione Sociale, Sussidiarietà, Welfare e Pari Opportunità, Pasqualina Straface precisando che si è concluso l’iter dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per progetti di inclusione per il tramite della pratica sportiva, finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – Priorità 4INCL Una Calabria più inclusiva.

L’avviso SuperAbilities, pensato per favorire la partecipazione di persone con disabilità e minori fragili ad attività sportive agonistiche e non; rafforzare le loro abilità attraverso iniziative dedicate, si inserisce nel più ampio Piano Regionale di Supporto alle Fragilità (PR 2021–2027).

Il Piano, che oggi dispone di una dotazione complessiva pari a 122,98 milioni di euro (rispetto agli 88,5 milioni iniziali), offre un quadro programmatorio sistematico e coerente delle iniziative che la Regione sta attuando nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 4, con interventi dedicati al welfare e all’inclusione. La visione è quella di porre al centro la persona, considerata nella sua integralità: bisogni sanitari e sociali vengono affrontati con un approccio unitario, con l’obiettivo di promuovere inclusione attiva, autonomia e pari opportunità per i soggetti più vulnerabili.

Persone con disabilità, senza limiti di età o reddito; minori tra 3 e 18 anni con fragilità socio-economiche o affetti da disturbi del neurosviluppo o neurodiversità (ISEE ≤ 18.000 euro). Sono, questi, i destinatari dell’intervento ai quali sono rivolti i progetti che prevedono, a titolo completamente gratuito, attività sportive inclusive, laboratori multidisciplinari e percorsi di potenziamento, tra cui arte-terapia, musicoterapia, teatro-terapia, ippoterapia, pet-therapy, aromaterapia e attività di potenziamento cognitivo.

La durata dei progetti è di 24 mesi, con un contributo massimo pari a 75.000 euro per ciascuna proposta.