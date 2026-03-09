Proclamato il nuovo Presidente della Provincia di Cosenza: eletto il dott. Biagio Antonio Faragalli

È stato proclamato questa mattina, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Ente, il nuovo Presidente della Provincia di Cosenza.

Sulla base della graduatoria dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, il Presidente dell’Ufficio elettorale, con verbale n. 5 del 9 marzo 2026, ha accertato che il candidato dott. Biagio Antonio Faragalli ha riportato, tra tutti i candidati, il maggior numero di voti ponderati.

Pertanto, alle ore 12.00 di oggi, 9 marzo 2026, il dott. Biagio Antonio Faragalli è stato ufficialmente proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia di Cosenza.

Il neo Presidente ha ottenuto 46.123 voti ponderati, superando il candidato concorrente che ha riportato 44.753 voti ponderati.

Al termine della proclamazione, il Presidente Faragalli ha espresso parole di ringraziamento e di impegno per il mandato ricevuto:

«Accolgo questo risultato con grande senso di responsabilità e con profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno riposto fiducia nel mio progetto amministrativo. Sarò il Presidente di tutti i territori della provincia, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’ente provinciale e di lavorare in piena sinergia con i Comuni e con le istituzioni locali».

«Le sfide che abbiamo davanti – ha aggiunto Faragalli – richiedono spirito di collaborazione, concretezza e visione. Il mio impegno sarà quello di garantire ascolto, efficienza amministrativa e attenzione alle esigenze delle comunità, affinché la Provincia possa svolgere pienamente il proprio ruolo di coordinamento e sviluppo del territorio».

Il neo Presidente ha infine sottolineato l’importanza di avviare da subito un percorso di lavoro condiviso: «Da oggi iniziamo una nuova fase, improntata al dialogo e alla responsabilità. Lavoreremo con determinazione per valorizzare le potenzialità della nostra provincia e per offrire risposte concrete ai cittadini».

Con la proclamazione odierna si conclude ufficialmente il procedimento elettorale per la carica di Presidente della Provincia di Cosenza.