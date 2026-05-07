Procedimento “Marijoa”: revoca della misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti di Giovanni Ciricosta

Nell’ambito dell’operazione “Marijoa”, coordinata dalla Procura di Palmi e che nei giorni scorsi aveva portato all’esecuzione di diverse misure cautelari nei confronti di cinque giovani della Piana di Gioia Tauro, il Gip ha disposto la revoca della misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti di Giovanni Ciricosta. Ciricosta Giovanni, inizialmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta su presunti episodi di violenza e sopraffazione, è comparso questa mattina davanti al GIP per l’interrogatorio di garanzia. Nel corso dell’udienza l’indagato ha avuto modo di chiarire la propria posizione, prendendo le distanze e dissociandosi dalle condotte contestate dagli inquirenti. Al termine dell’interrogatorio, il difensore, avvocato Daniela Borgese, ha chiesto la revoca della misura cautelare evidenziando l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l’assenza delle esigenze cautelari. Il Gip, accogliendo la richiesta della difesa, ha quindi disposto la revoca della misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti di Giovanni Ciricosta.