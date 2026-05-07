Mattiani (Lega) nomina Giuseppe Criseo commissario Brancaleone 

Nominato il Commissario cittadino della lega Calabria anche a Brancaleone. La scelta del Commissario Provinciale del Partito Giuseppe Mattiani è ricaduta su Giuseppe Criseo, figura da sempre impegnata in ambito civile e sociale della cittadina Jonica. Queste le Sue prime dichiarazioni dopo la nomina ricevuta:

“Sono felice perché si dà seguito ad un percorso politico intrapreso da tempo con la Lega Calabria e, soprattutto, con il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, con il quale stiamo lavorando tantissimo per dare voce al nostro territorio. Accetto questa nomina con grande entusiasmo e spirito di servizio per la mia Comunità, per come sono stato sempre abituato a fare. Sono convinto che insieme alla Lega Calabria e Giuseppe Mattiani riusciremo a portare a termine i grandi progetti già in previsione, come la S.S. 106 Jonica tra Reggio Calabria e Catanzaro e la prosecuzione delle attività di ammodernamento ferroviario, per i quali grande è il Suo impegno politico messo in campo.”

Ad esprimere soddisfazione anche il Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani:

“Continuiamo la nostra attività di radicamento territoriale. Attraverso i nostri Commissari cittadini vogliamo far tornare la politica tra la gente e dare voce alle Comunità locali. Brancaleone è una Città meravigliosa e crediamo tantissimo nelle capacità e nell’esperienza di Giuseppe Criseo in ambito civile, sportivo e imprenditoriale. La scelta non è ricaduta su di Lui in maniera casuale, ma frutto di un’attenta valutazione, in quanto profilo di altissimo spessore.”. Conclude il Commissario Mattiani.