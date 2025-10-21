Primo morto di overdose da nitazeni in Italia. Sembra sia più potente del Fentanyl.

La cosa assurda e’ che lo Stato sul tema e’ assente.

La tossicodipendenza per la legge italiana,non e’ reato ne’ una patologia.

Io credo,invece, sia suicidio, omicidio,credo sia la distruzione di una vita.

A Reggio Calabria ,la situazione e’ ancora piu’ drammatica.Si ci droga alla luce del sole,in tranquillita’ .Gli spacciatori sono ovunque.Per strada gente non presente a se stessa,gente che rappresenta un pericolo per se’ e per gli altri.Lasciata agire indisturbata,cui nessuno presta un minimo di attenzione.

Si dovrebbe legiferare e obbligare i tossicodipendenti alle cure,obbligarli ad un percorso di recupero in comunita’.

Oggi non esiste nulla .Le famiglie sono abbandonate,i ragazzi continuano a morire e a ridursi in esseri vegetali. C’e’ soltanto disperazione .

Mi rivolgo alla mia amica Wanda Ferro, perche’ si faccia portavoce del problema,quale sottosegretaria all’interno.Mi rivolgo a tutti i politici,perche’ si rendano parte operativa.C’e’ bisogno di aiuto.

Adriana Musella

Una mamma.

Gia’ presidente Coordinamento nazionale antimafia.