Presepe vivente a Messignadi, ci siamo. Inaugurazione il 27 e 28 dicembre

Sono ormai alle porte il 27 e il 28 dicembre, date inaugurali della terza edizione del Presepe Vivente di Messignadi, il cui ultimo appuntamento si terrà, sempre presso il Borgo Timpa, nella serata del 4 gennaio, dalle 18:30 in poi. Cresce, dunque, la curiosità per le numerose novità che sono già state annunciate, sia in relazione agli stand enogastronomici che all’allestimento del borgo stesso. A tal proposito, bisogna apprezzare l’operato dei membri dell’Associazione “Messignadi nel Cuore”, consapevoli del magnifico progetto che si sta portando avanti, soprattutto alla luce degli ammirevoli numeri registrati nelle scorse edizioni e del favore elargito dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Oppido Mamertina, organi che hanno garantito il proprio alto patrocinio, riconoscendo al detto evento un ruolo pioneristico nella veicolazione di attività tradizionali e culturali che fanno da sfondo alla Natività. Di conseguenza, si stanno limando gli ultimi dettagli nell’allestimento del Borgo Timpa, antico rione (quasi) pronto ad accogliere, nuovamente, i visitatori che vorranno ammirarne l’umile e affascinante bellezza, prestando sé stesso quale scenario di novella Betlemme.

L’Associazione “Messignadi nel Cuore” è pronta ad accogliere quanti raggiungeranno il borgo per vivere il Natale di Messignadi e condividere, insieme, il valore di un impegno che nasce dal cuore della comunità.