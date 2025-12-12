Premiate le eccellenze dell’artigianato e del commercio dell’area metropolitana a Polistena

In un Salone delle Feste gremito di cittadini e di piccoli imprenditori artigiani associati al Sindacato CLAAI

( Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) di cui è Segretario Rosario Antipasqua sono state premiate le eccellenze produttive che si sono contraddistinte per capacità di innovare e di incidere nel territorio metropolitano.

“Non poteva mancare -ha affermato Rosario Antipasqua-un premio speciale dedicato all’indimenticato Presidente CLAAI Calabria Silvio Guerrieri e alle storiche aziende che si sono contraddistinte per longevità e coraggio”

Il giornalista Domenico Latino ha letto le motivazione contenute nell’attestazione consegnate ai premiati e tra questi, Rocco Raso che ,a Cittanova, è stato il primo in Italia a fondare una Associazione antiracket e la storica azienda di Antonio Versace imprenditore gioielliere, alla guida di una azienda di famiglia centenaria.

Presenti al tavolo della Presidenza e che si sono alternati al microfono e alle premiazioni: il padrone di casa il Sindaco Michele Tripodi; Rosario Antipasqua, Orazio Platania vicepresidente Nazionale CLAAI; Antonio Raso Presidente delle PMI Unite CLAAI di Taurianova;

Patrizia Carmen Rodi Morabito della Camera di Commercio( CCIAA); l’assessore alle attività produttive della Città di Reggio Calabria Alex Tripodi; Antonio Guerrieri Segretario Regionale CLAAI.

Inoltre hanno ricevuto l’attestato tra gli altri: La Tv locale Telemia; il giornalista Attilio Sergio; la storica emittente Radio Eco Sud; Vincenzo Musolino; Ferruccio Schiavello; Arcangelo Consiglio e diversi artigiani e piccoli imprenditori.

Tutti gli interventi hanno sottolineato le difficoltà delle piccole imprese a causa dei costi dell’energia e delle materie prime e spesso per la concorrenza sleale.

“La piccola imprese e le imprese artigiane- ha dichiarato Il Segretario Antipasqua- sono il motore dell’economia e dell’occupazione nel nostro Paese e per questo vanno sostenute e salvaguardate”.

Infine un lungo applauso è stato tributato per il riconoscimento, come bene immateriale, alla cucina italiana da parte dell’Unesco che premia la cultura culinaria del nostro Paese apprezzata in tutto il mondo.