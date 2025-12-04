Precisazione in merito al comunicato stampa del Comune di Gioia Tauro

In riferimento al comunicato stampa diffuso quest’oggi dal Comune di Gioia Tauro, la nostra testata on-line vuole precisare che non ha assolutamente evidenziato dinamiche dell’incidente occorso ieri sulla via Giovanni XXIII, come invece potrebbe sembrare dal comunicato.

Anzi, abbiamo ben scritto che le dinamiche dell’incidente sono in corso di accertamento e che non si intende in alcun modo attribuire responsabilità o anticipare giudizi.

La nostra segnalazione si è concentrata esclusivamente sulla mancanza di segnaletica stradale adeguata sulla via Giovanni XXIII e sull’incrocio con via Diaz, che rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini.

In particolare, abbiamo evidenziato che la segnaletica verticale di pericolo non è visibile da chi proviene dalla via Diaz, in quanto non è stata posizionata a una distanza adeguata dal pericolo, come previsto dalle norme vigenti (150 metri). Inoltre, la segnaletica orizzontale è stata applicata in maniera disforme rispetto al centro dell’incrocio, rendendola difficilmente visibile.

Apprezziamo la disponibilità del Comune di Gioia Tauro a intervenire per risolvere le criticità emerse, ma ribadiamo l’importanza di una segnaletica stradale chiara e visibile per garantire la sicurezza dei cittadini.

Continueremo a seguire la vicenda e a informare i nostri lettori sugli sviluppi.

—