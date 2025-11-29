Porta di ferro cede al Palazzetto di Polistena: paura dopo la partita di calcio a 5

DI CLEMENTE CORVO

Che episodio spaventoso! La caduta della porta di ferro al Palazzetto dello Sport di Polistena poteva avere conseguenze tragiche. L’episodio è successo questa sera, alla fine della partita di calcio a 5 serie B tra il Polistena e il Mistral Palermo, gara tra l’altro vinta meritatamente dal Polistena per 3 a 2.

Subito dopo la gara, mentre un gruppo di addetti ai lavori si apprestava ad uscire dal palazzetto, la porta di ferro principale ha ceduto e si è abbattuta al suolo. La porta, appena toccata, invece di aprirsi è letteralmente piombata al suolo, cadendo dalla parte esterna del palazzetto. Meno male che nella parte esterna del palazzetto non si trovava in quel momento a transitare nessuno, altrimenti sarebbe stata una tragedia.

È incredibile che una porta di quelle dimensioni e peso possa cedere in quel modo, soprattutto considerando che si tratta di un luogo pubblico dove si svolgono eventi sportivi. La mancanza di controlli di ordinaria amministrazione e la decisione di giocare a porte chiuse non giustificano comunque un simile incidente.

È positivo che siano stati allertati i servizi di emergenza immediatamente dopo l’incidente, ma sarebbe stato meglio prevenire che curare. Speriamo che questo episodio serva da lezione per migliorare la sicurezza nelle strutture sportive della zona e che si prendano misure concrete per evitare che si ripetano incidenti del genere.

Il Palazzetto dello Sport di Polistena è una struttura sportiva importante nella zona, con campi di calcio a 5 e altri impianti