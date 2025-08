Ponte Stretto. “Ok Cipess svolta epocale, si realizza sogno Berlusconi”

“L’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto da parte del Cipess segna un traguardo epocale, che apre un nuovo capitolo per lo sviluppo dei territori e dell’Italia. Siamo ad un punto di svolta per la madre delle grandi opere che, dopo tanta attesa, presto vedrà finalmente l’avvio dei lavori: con il Ponte di Messina, simbolo di un’Italia sempre più moderna e interconnessa, si realizza il sogno del nostro Presidente Silvio Berlusconi che per primo ha creduto nel collegamento stabile tra Calabria e Sicilia come volano per la competitività, per la crescita, per il futuro del nostro Paese”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia. “Il Ponte sullo Stretto rivoluzionerà i collegamenti nel Mazzogiorno, diventando – aggiunge – uno snodo fondamentale nel sistema nazionale dei trasporti che rilancerà il ruolo centrale dell’Italia nel Mediterraneo e in Europa. Si tratta di un’infrastruttura strategica per il completamento delle reti transeuropee di trasporto, parte essenziale del Corridoio Scandinavo – Mediterraneo che consentirà di dare nuovo impulso agli scambi commerciali. L’opera abbatterà drasticamente le emissioni di Co2, porterà benefici economici maggiori rispetto ai costi in termini di crescita del Pil e avrà un impatto diretto sull’economia locale, creando migliaia e migliaia di posti di lavoro e stimolando il turismo. Il Ponte, rappresenta anche una vetrina straordinaria per l’eccellenza ingegneristica italiana e le nostre capacità di innovazione: mostreremo al mondo cosa può fare l’Italia quando mette in campo le sue migliori energie e, quando sarà realizzato, anche i suoi detrattori dovranno ricredersi. È tempo di archiviare la stagione dei No, che per troppi anni ha frenato le ambizioni del nostro Paese, e superare l’approccio meramente ideologico. Con il Ponte sullo Stretto – conclude Ferrante – si inaugura una nuova fase all’insegna della modernizzazione, dello sviluppo e della libertà per il Mezzogiorno e per tutta l’Italia”.

Ponte Stretto, Furgiuele (Lega): data storica, passo avanti concreto dopo decenni, grazie Salvini

Roma 6 ago. – “Con l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto si compie l’ultimo passo fondamentale prima dell’avvio concreto dei lavori di questa realizzazione. Un atto che segna il giro di boa dal periodo di pianificazione, discussione, valutazione portate avanti per anni su questa infrastruttura, e l’azione reale, che produrrà sul territorio gli interventi necessari alla sua costruzione. Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia rappresenta un volano di crescita per entrambe le regioni, sia in termini di indotto e occupazione che di sviluppo della restante rete infrastrutturale connessa al Ponte stesso. Non sarà infatti solo una parte del corridoio Ten-T Scandinavo Mediterraneo, ma anche un asse portante per la crescita delle reti stradali e ferroviarie nel Mezzogiorno. Un traguardo storico, frutto del caparbio e incessante lavoro del ministro Matteo Salvini che si è speso sin dal primo giorno per ridare vigore a questo progetto, trasformandolo in realtà. Si apre una nuova importante pagina non solo per il Sud Italia ma per tutto il Paese. Avanti così, ancora una volta, con competenza, caparbietà e dedizione: lo avevamo promesso, lo stiamo mantenendo”.

Lo dichiara il vicecapogruppo e deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele dopo l’ok definitivo del Cipess al progetto per il Ponte sullo Stretto.