Polizia Locale Reggio Calabria: Sequestro di oltre 4700 di artifizi pirotecnici venduti abusivamente.

Altro venditore dei medesimi articoli sanzionato per vendita irregolare.

La Polizia Locale di Reggio Calabria, nell’ambito di specifici servizi mirati, ha posto sotto sequestro oltre 4700 artifizi pirotecnici venduti abusivamente.

Le attività implementate in ossequio a specifica direttiva ministeriale, ha consentito di individuare un soggetto soggetti privo di autorizzazione e di alcun titolo abilitativo, che poneva illegalmente in vendita materiale pirotecnico, peraltro su area pubblica.

Un secondo soggetto, munito di licenza , è stato sanzionato perché irrispettoso delle prescrizioni autorizzative. In totale sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 6000. euro , e sequestrati oltre 4700 artifizi pirotecnici.

Il materiale esplodente dopo la messa in sicurezza è stato affidato in custodia ad una ditta specializzata nel settore. . I controlli continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale.