Polizia Locale Reggio Calabria: Ancora sequestri di artifici pirotecnici venduti su area pubblica abusivamente (circa 300 pezzi).

Dopo il sequestro operato nei giorni scorsi, ove sono stati messi sotto chiave quasi 5000 artifizi pirotecnici venduti abusivamente, nella mattinata di oggi, a seguito di servizi mirati, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato un ulteriore venditore abusivo dei medesimi articoli. Per il soggetto oltre la sanzione amministrativa di oltre 5.000,00 euro, è scattato il sequestro di quasi 300 di artifizi pirotecnici venduti su area pubblica senza autorizzazione ed in spregio alle più elementari norme di sicurezza.

Dopo le formalità di rito il materiale sequestrato è stato affidato in custodia ad una ditta specializzata in materia in attesa dei provvedimenti amministrativi di confisca e distruzione.

L’ambulante è stato segnalato alle autorità di polizia, di finanza ed ai competenti uffici comunali per ogni provvedimento di competenza.