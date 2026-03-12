Polizia Locale di Reggio Calabria, denunciate 5 persone. Squarciati pneumatici di un mezzo Enel intervenuto successivamente nella zona

A seguito di specifico e mirato servizio svolto nell’ambito del focus ‘ndrangheta , la Polizia Locale di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, ha denunciato ad Arghillà Nord 5 persone per vari reati, tra i quali furto aggravato di energia elettrica ed acqua, nonché occupazione abusiva.

Le attività si sono giovate di 16 unità di Polizia Locale, nonché di tecnici verificatori di Enel Distribuzione e Sorical. Le persone deferite, da considerarsi innocenti fino a sentenza passata in giudicato, sono state sorprese con allacci idrici ed elettrici abusivi. Quattro dei cinque soggetti sono stati denunciati anche per occupazione abusiva di immobile pubblico di proprietà ATERP.

Dopo le attività, ad un veicolo di Enel Distribuzione, intervenuto per un allaccio richiesto nella medesima palazzina obiettivo del servizio, , sono state squarciate tutti i 4 pneumatici.

Il danneggiamento, denunciato tempestivamente al Comando di Polizia Locale, e per il quale sono state immediatamente avviate indagini, è presumibilmente connesso alle attività operative svolte in precedenza che hanno comportato il distacco delle utenze abusive.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni.