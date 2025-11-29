Polizia di Stato Reggio Calabria: riconsegna oggetti smarriti, tra cui portafogli, bancomat e banconote

I poliziotti dell’Ufficio Relazioni col Pubblico della Questura di Reggio Calabria hanno riconsegnato diversi oggetti smarriti, tra cui portafogli, documenti di riconoscimento, bancomat e banconote, ai legittimi proprietari. Gli effetti personali erano stati recentemente rinvenuti nelle vie del centro città, anche da alcuni cittadini che, consegnandoli in Questura, hanno contribuito attivamente alla loro restituzione. Un gesto di collaborazione tra la Polizia di Stato e la cittadinanza.