Polizia di Stato: il Dott. Paolo Sirna è il nuovo Questore di Reggio Calabria

In arrivo da Torino, il Dott. Paolo SIRNA è specializzato nella lotta alla criminalità organizzata. Prende il posto del Dott. Salvatore LA ROSA, che sarà il nuovo Questore di Messina.

Il Dott. Paolo Antonino Maria SIRNA, nato il 24 ottobre 1963 a Capo d’Orlando (ME) Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza dal prossimo gennaio 2026 sarà il nuovo Questore di Reggio Calabria, si insedierà al posto del Questore Dott. Salvatore LA ROSA il quale a partire dal 12 gennaio 2026 assumerà il comando della Questura di Messina.



Il dott. Paolo SIRNA è laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel 1988 è entrato nei ruoli direttivi della Polizia di Stato, dirigendo le Sezioni Catturandi e Omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria e, successivamente, i Commissariati di P.S. di Sant’Agata di Militello (ME) e Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Nella stagione delle faide mafiose in Sicilia ha condotto attività di indagine nelle operazioni antimafia “Mare Nostrum”, conclusesi con l’arresto di centinaia di capimafia e gregari dei clan coinvolti. Si è distinto, altresì, nella lotta al racket delle estorsioni, contribuendo alla costituzione della prima Associazione Antiracket d’Italia, l’ACIO di Capo d’Orlando.

Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha assunto l’incarico di Capo della Squadra Mobile e di Capo di Gabinetto della Questura di Messina. Successivamente, è stato nominato Vicario del Questore di Agrigento e del Questore di Perugia.

Nel 2015 ha diretto la Questura di Matera e, dal 2019, quella di Foggia, per poi assumere l’incarico di Direttore dell’Ufficio Analisi della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno.

Con delibera del 27 giugno 2023, il Consiglio dei Ministri lo ha nominato Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, assumendo le funzioni di Questore di Catanzaro.

Dal 2 ottobre è Questore di Torino.

Cambio anche al Compartimento di polizia ferroviaria di Reggio Calabria. L’attuale dirigente, DS Dott. INCIGNITO Cono, è stato nominato questore di Enna. Gli subentra, come reggente, la PD Dott.ssa Matilde CORSO, che lascia l’incarico di dirigente del Compartimento Polfer di Palermo.