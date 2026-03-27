Polistena, preoccupante escalation criminale, tra spari contro serrande e furti nei cantieri edili. L’allarme del Sindaco Michele Tripodi

L’Amministrazione Comunale esprime forte preoccupazione per i gravi episodi criminosi verificatisi negli ultimi giorni a Polistena. Si tratta di una sequenza di fatti delittuosi che hanno colpito attività produttive, commercianti, cittadini comuni, dinanzi a cui esprimiamo sdegno e riprovazione.

Nelle notti scorse è stata danneggiata un’attività commerciale contro le cui serrande sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Poche notti prima, sono stati rubati mezzi e attrezzature da cantiere ad una ditta edile. Inoltre, di recente, sono state oggetto di furto alcune autovetture nei pressi della struttura ospedaliera. A ciò si aggiungono le intrusioni non autorizzate nei terreni confiscati assegnati al Comune che attendono di essere riconvertiti e riutilizzati tramite progetti e finanziamenti destinati allo scopo.

L’Amministrazione Comunale esprime piena solidarietà e vicinanza a tutte le vittime di questi gravissimi episodi, incoraggiando ciascuno ad andare avanti nella direzione della legalità e dell’onestà, affidandosi alla giustizia, unica via possibile.

Il quadro complessivo segnala un allarme poiché potrebbe trattarsi di una riorganizzazione delle attività criminali di tipo comune e mafioso sul territorio di Polistena e dintorni.

L’Amministrazione Comunale esprime piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura a cui sono state affidate le indagini che richiedono la necessaria collaborazione dei cittadini e non solo delle persone colpite. Anche per tali motivi l’Amministrazione Comunale ha stanziato risorse 102.000 Euro, per potenziare il sistema di videosorveglianza che sarà dotato di una centrale di controllo e telecamere ad alta definizione posizionate nei punti più sensibili e ad ogni ingresso di Polistena.

Ci rivolgiamo a tutti i cittadini onesti affinchè venga respinta l’escalation criminale in atto. Occorre infatti ribadire una ferma iniziativa di condanna e contrasto che passa obbligatoriamente dalla presa di coscienza di tutta la società civile sostenuta, come sempre, dall’azione trasparente e schierata dell’Amministrazione Comunale.