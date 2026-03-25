Polistena più sicura: avviate le procedure per il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori relativi al potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio di Polistena. Si tratta di un investimento complessivo di circa 102.000 euro, finanziato dal Ministero dell’Interno, e interesserà in particolare i principali punti nevralgici della città.

Altre nuove 20 videocamere affiancheranno quelle già esistenti in piazzale Trinità, parco Diaz, parco Gagarin, via Domenicani. Isola ecologica, palazzo municipale, che saranno messe in rete con le nuove, villa Italia, palazzo della Cultura, cimitero comunale).

Le nuove telecamere, tra gli altri luoghi sensibili, saranno installate agli accessi della città (via Morabito, via Esperia, via Catena, via On. Longo) dotate di tecnologia per la lettura automatica delle targhe dei veicoli, permettendo un monitoraggio in tempo reale e un più efficace supporto alle attività di prevenzione e controllo.

La novità è che l’impianto sarà centralizzato attraverso una sala di controllo operativa in tempo reale che avrà sede presso gli uffici della polizia municipale come stabilito dal regolamento comunale in vigore che assicura oltre che la sicurezza dei cittadini anche la tutela della privacy.

È un primo stralcio esecutivo di un progetto più ampio che consentirà in un tempo breve di estendere la videosorveglianza lungo gli alvei fluviali e in altre aree del territorio sensibili come i beni confiscati alle mafie, contribuendo ad accrescere in ogni momento il livello di sicurezza per tutti i cittadini.