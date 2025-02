Polistena, il 28 febbraio scatta la grande mobilitazione per difendere l’ospedale e la sanità. Ore 18,00 sala Condello

Il Comitato si organizza per incontrare il territorio e RIPRENDERSI UN DIRITTO NEGATO DA ANNI….LA MANCANZA DI CURE E RISPOSTE ADEGUATE DA PARTE DELLA NOSTRA AZIENDA SANITARIA NON LA POSSIAMO PIÙ ACCETTARE.

Tutti vi dovete sentire invitati, tutti noi dobbiamo avere a cuore le sorti del nostro OSPEDALE e dei servizi di prossimità che ancora non sono stati attivati nel territorio.

INSIEME POTREMO FARE LA DIFFERENZA.

STIAMO PREPARANDO UNA GRANDE MOBILITAZIONE CON TUTTI I COMITATI DELLA CALABRIA MAI AVVENUTA PRIMA.

VI ASPETTIAMO IL 28 FEBBRAIO ALLE ORE 18:00 SALA CONDELLO in via Ierace a Polistena per organizzare la marcia su Catanzaro.

Commercianti, associazioni, cittadini sindaci,rappresentanti delle Istituzioni , chiunque si sente deluso e tradito da questo sistema sanitario che non da diritti ne certezza di cure, venga e ci aiuti ad agire prima possibile senza delegare nessuno.

Una sana RIVOLUZIONE SALVERÀ LA VITA DI QUALCUNO.

non lamentiamoci e non aspettiamo che succeda un caso di malasanità nella nostra famiglia per svegliarci.

È questo il momento giusto…ora o mai più.