Polistena, il 10 maggio “Screening in piazza”: prevenzione e salute per la comunità

In occasione della Festa della Mamma, l’Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà promuove l’iniziativa “Screening in Piazza”, in programma domenica 10 maggio 2026, dalle ore 08:30 alle 13:00, in Piazza della Repubblica a Polistena.

Un appuntamento pensato per portare la prevenzione sanitaria tra la gente, rendendola accessibile, gratuita e concreta, nel cuore della città. L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare una cultura della salute fondata sulla prossimità, sull’ascolto e sulla responsabilità condivisa.

Nel corso della mattinata sarà possibile accedere gratuitamente a importanti prestazioni sanitarie:

Ecografia della mammella e visita senologica, a cura del Dott. Pasquale Iozzo;

Screening audiologico, in collaborazione con Amplifon, con il Dott. Lorenzo Festicini;

Visita cardiologica con ECG ed Ecocardio, a cura della Dott.ssa Caterina Longordo e della Dott.ssa Teresa Sanò.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso associativo di CivicaMente, volto a promuovere azioni concrete di prevenzione, inclusione e tutela della salute, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Determinante è stata la collaborazione di realtà del territorio, tra cui Antica Farmacia Napoli – Polistena, che hanno scelto di sostenere un progetto dal forte valore sociale.

“Portare la prevenzione in piazza significa abbattere le distanze, creare fiducia e offrire a tutti la possibilità di prendersi cura di sé – dichiara la Presidente dell’associazione, Prof.ssa Vincenza Armino –. In un tempo in cui spesso l’accesso alla sanità può risultare complesso, crediamo sia fondamentale costruire momenti di vicinanza reale.

Abbiamo scelto simbolicamente la Festa della Mamma perché la cura è il primo linguaggio dell’amore. E la prevenzione è, oggi più che mai, un atto di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri.”

“Screening in Piazza” rappresenta, dunque, non solo un servizio, ma un messaggio culturale e sociale: la salute è un bene comune, da difendere insieme, attraverso piccoli ma fondamentali gesti quotidiani.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa fare un passo concreto verso il proprio benessere.