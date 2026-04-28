Polistena, firmata dal sindaco Tripodi ordinanza di chiusura di tutte le attività commerciali nel giorno del 1 maggio

Leggo sulla stampa che il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno fatto un comunicato per deprecare l’attentato subito dal Consorzio di Bonifica . In tale comunicato parlano di unanimità del Consiglio comunale nell’esprimere solidarietà al Commissario dei consorzi.Intanto nessuna unità tantomeno unanimità stante il fatto che il Sottoscritto Consigliere Comunale non è stato […]