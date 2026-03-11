Polistena, centinaia di studenti alla “Passeggiata contro le violenze” promossa dal Lions Club “Brutium”

Grande partecipazione a Polistena per la “Passeggiata contro le violenze”, l’iniziativa promossa dal Lions Club Polistena “Brutium” che nella mattinata del 10 marzo 2026 ha visto scendere in piazza centinaia di studenti degli istituti scolastici cittadini insieme a docenti, dirigenti scolastici e rappresentanti della comunità.

La manifestazione è partita alle ore 9.00 da Via dello Sport, nei pressi dell’ITIS “M.M. Milano”, e ha attraversato alcune delle principali vie cittadine, trasformandosi in un momento pubblico di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e di promozione della cultura del rispetto e dei diritti.

Durante il percorso sono state effettuate brevi soste davanti agli istituti scolastici, nel corso delle quali sono state collocate simbolicamente alcune panchine rosse, segno concreto di memoria e di impegno contro la violenza. Un ulteriore gesto simbolico ha riguardato l’installazione di una panchina rossa anche presso l’ospedale di Polistena, luogo che rappresenta spesso il primo punto di accoglienza per le vittime di violenza.

La manifestazione, dopo il Passaggio al Liceo “Rechichi”, si è conclusa nel piazzale antistante l’Istituto “G. Renda”, dove si sono svolti interventi istituzionali, testimonianze e momenti di riflessione degli studenti, seguiti da un’esibizione musicale finale.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Lions Club Polistena “Brutium”, Cesare Laruffa, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e la significativa partecipazione dei giovani, protagonisti di una giornata dedicata alla promozione della cultura del rispetto e della non violenza.

Il Lions Club Polistena “Brutium” ha rivolto un ringraziamento ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli studenti e alle istituzioni presenti, ribadendo l’impegno del Club nel promuovere sul territorio attività di sensibilizzazione sociale e culturale, con particolare attenzione alle nuove generazioni.