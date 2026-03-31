Polistena, Ass. Civicamente, il 2 aprile visita solidale all’ospedale di Polistena

CivicaMente al fianco di pazienti e operatori sanitari

Polistena – Un gesto concreto di vicinanza, solidarietà e attenzíone verso chi ogni giorno vive e

lavora in ospedale. È questo lo spirito dell’iniziativa promossa dall’associazione “CivicaMente

-Cultura e Solidarietà”, che nella mattinata di giovedi 2 aprile alle ore 9.00 farà visita al Presidio

Ospedaliero “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena.

Sostenere l’ospedale equivale a prendersi cura della propria comunità.

L’iniziativa, organizzata in prossimità delle festività pasquali, nasce con l’obiettivo di

testimoniare in modo tangibile sostegno al personale sanitario e ai pazienti ricoverati,

attraverso la consegna di colombe pasquali destinate sia ai degenti che agli operatori sanitari,

quale simbolo di augurio, gratitudinee partecipazione.

Nel corso della giornata, CivicaMente darà inoltre seguito al progetto solidale “Arriva la…

Cicogna”, con la consegna di corredi per neonati destinati al reparto di Ginecologia, a supporto

delle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica.

Non mancheranno ulteriori momenti di attenzione verso i reparti: è prevista infatti la donazione

di libri per bambini da 0 a 13 anni per il reparto di Pediatria e di dispositivi audiolibro per il

reparto di Psichiatria, con l’obiettivo di offrire conforto, compagnia e un piccolo sollievo

durante il percorso di cura.

L’iniziativa si inserisce in un ampio impegno dell’associazione sul territorio.

La visita si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni organizzative e sanitarie previste dalla

Direzione dell’ASP di Reggio Calabria.