Polistena, accorpamento Ospedale di Polistena con il Gom, convocato un Consiglio Comunale aperto il 5 dicembre
Dic 03, 2025 - redazione
La notizia di voler accorpare l’ospedale di Polistena all’azienda sanitaria del GOM, ci preoccupa particolarmente. Si tratterebbe di mettere la parola fine all’ASP che manterrebbe solo il controllo su ambulatori e funzioni distrettuali, presidi e case di comunità.
L’ospedale di Polistena, già così come è, da tempo non riesce a superare la cronica carenza di anestesisti, ma anche di personale medico, paramedico, tecnici, infermieri, oss in ogni reparto.
La centralizzazione dei poteri decisionali accentuerebbe il distacco e renderebbe più complessa la soluzione dei problemi esistenti. Siamo contrari a tale riorganizzazione predicata in nome di un accentramento che accresce le distanze, tra centro e periferie con un indebolimento drastico del diritto alla salute per tutti.
Per tali ragioni occorre aprire una nuova fase di discussione e mobilitazione consapevoli che la sanità pubblica della Piana che non possa dipendere da scelte riorganizzative imposte, che lentamente muovono verso lo smantellamento dei presidi ospedalieri esistenti senza certezze per i cittadini.
La SS.LL sono invitate a partecipare al CONSIGLIO COMUNALE APERTO
che si terrà VENERDI’ 5 DICEMBRE alle ore 18.00 presso
la Sala del Consiglio Comunale di Polistena.