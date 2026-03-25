 Platì, nasce la Commissione Controllo e Garanzia: alla presidenza il dott. Giuseppe Leonardo

A Platì si apre una nuova fase istituzionale con l’istituzione della Commissione Controllo e Garanzia, organismo previsto dallo Statuto comunale e affidato, come da norma, alla guida della minoranza. A presiederla sarà il dott. Giuseppe Leonardo, capogruppo di opposizione, eletto all’unanimità.

La Commissione nasce in un momento particolarmente delicato per la vita amministrativa del Comune, segnato da tensioni interne e da episodi che hanno coinvolto due membri della Giunta: l’assessore al Bilancio Giovanni Barreca e l’assessore ai Lavori Pubblici Caterina Sergi.

Le recenti vicende che li hanno riguardati – e che hanno generato un evidente clima di incertezza politica – hanno reso ancora più urgente la necessità di un organismo terzo, capace di garantire trasparenza, vigilanza e correttezza procedurale.

«Ho voluto fortemente l’istituzione di questa Commissione – dichiara il presidente Giuseppe Leonardo – perché ritengo che Platì abbia bisogno di strumenti che proteggano non solo l’opposizione, ma gli amministratori stessi, qualunque sia il loro ruolo, e soprattutto l’intera comunità platiese. La Commissione non nasce per creare conflitti, ma per assicurare che ogni atto sia legittimo, chiaro e coerente con lo Statuto e con i principi di buona amministrazione».

La Commissione Controllo e Garanzia avrà infatti il compito di:

– verificare la correttezza degli atti amministrativi

– monitorare l’operato della Giunta e degli uffici

– accertare la coerenza tra indirizzi politici e atti gestionali

– richiedere documenti, audizioni e approfondimenti

– garantire trasparenza verso i cittadini

L’istituzione dell’organismo assume un peso ancora maggiore alla luce della decadenza del Sindaco e della gestione dell’ente affidata al facente funzioni, una fase in cui il rischio di incertezze procedurali è fisiologicamente più alto.

«In questo momento – aggiunge Leonardo – Platì ha bisogno di stabilità, legalità e controllo. La Commissione sarà un presidio di garanzia per tutti, senza distinzione di appartenenza politica. La tutela degli amministratori passa dalla tutela delle procedure, e la tutela delle procedure passa dalla tutela dei cittadini».

Nei prossimi giorni il presidente convocherà la prima seduta operativa per definire il calendario dei lavori e le priorità di verifica, con particolare attenzione agli atti adottati nella fase di transizione istituzionale e alle aree amministrative più sensibili, tra cui bilancio e lavori pubblici.

Con questa nomina, Platì compie un passo importante verso una gestione più trasparente e responsabile, riaffermando il valore del controllo democratico come fondamento della vita pubblica.