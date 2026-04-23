Pizzo, Turismo in Crescita: il Boom degli Arrivi Internazionali. Servizio di Graziano Tomarchio. VIDEO

Le nostre telecamere sono tornate a Pizzo, meta d’eccellenza della costa vibonese, per raccogliere le voci dei protagonisti del settore. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, gli imprenditori locali hanno tracciato un bilancio estremamente positivo: la stagione è definita “favorevole” e il clima che si respira è di grande fiducia.

A fare la differenza quest’anno è l’incremento del turismo straniero, trainato dai numerosi voli Ryanair in arrivo negli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria. Grazie al potenziamento dei collegamenti, Pizzo si conferma calamita per i visitatori dall’estero, consolidando il suo ruolo di punta nell’offerta turistica calabrese.