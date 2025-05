Picchiava e vessava la moglie, arrestato un agente di polizia penitenziaria in Calabria

Un agente della Polizia penitenziaria è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono a qualche giorno fa, vale a dire nel momento in cui la moglie dell’agente si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Pasquale Ferrari e, a seguito di accurata visita, i sanitari le hanno riscontrato evidenti segni di maltrattamento; è seguita l’applicazione del Protocollo di sicurezza previsto dalla normativa vigente in materia di violenza domestica. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno portato all’applicazione di una misura cautelare. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe sottoposto la moglie a reiterati episodi di violenza fisica e psicologica, creando un clima di terrore all’interno delle mura domestiche.