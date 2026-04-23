Pianisti emergenti calabresi a Edimburgo: il talento di Benedetta Biafore da Bonifati alla Edinburgh Society of Musicans

A pochi giorni dalla fine della Masterclass “PlayLearn” tenutasi a Edimburgo, la Calabria può ora vantare tre giovani talenti pianistici, pronti a spiccare nel panorama musicale internazionale.

Tra i nomi che inorgogliscono la Calabria c’è quello della 14enne Benedetta Biafore, originaria di Bonifati, nel cosentino. Una promessa del pianoforte che spicca nel panorama internazionale per abilità tecniche e d’interpretazione.

La sua è stata una performance dall’elevate prestazioni che l’hanno vista eseguire “Il Volo del Calabrone” di Nikolaj Andreevic Rimskij – Korsakov” con maestria, virtuosismo e piena capacità interpretativa.

A dispetto della tenera età, Benedetta ha mostrato un innato talento che la vede padroneggiare con precocia la tecnica pianistica, ottenendo un suono pulito e brillante, degno dei grandi nomi del pianismo internazionale.

Al suo fianco, la piccola Chiara De Brasi, 8 anni, e Michela Donato, che hanno completato il giovanissimo trio calabrese approdato in Scozia e prossimo a calcare le più prestigiose scene della musica internazionale.

La Masterclass “PlayLearn” guidata dal Maestro Pietro Sellitto, ha avuto luogo tra le mura della Edinburgh Musicians Society e della St Gile’s Cathedral ed è frutto di un progetto mirato alla crescita artistica e allo scambio culturale, oltre che alla promozione di una nuova generazione di pianisti italiani.

Un progetto nato dalla sinergia tra istituzioni in partenariato con il Consolato Generale d’italia e l’istituto Italiano di Cultura di Edimburgo.

Un’occasione colta significativamente il cui riscontro, più che positivo, ha permesso a tre grandi portenti musicali di varcare i confini regionali alla volta di contesti di più ampio respiro internazionale.

Come quello di Chiara e Michela, anche il nome di Benedetta Biafore rimarrà impresso in chi ha avuto la fortuna di ascoltarne le note; un nome pronto ad incidersi in altri palchi dopo quello scozzese.

Mariarosaria Valente