Peppe Voltarelli debutta con “Onda calabra, storia di una canzone”

Sabato 7 febbraio 2026 il Teatro Salvini di Pieve di Teco (Imperia) ospiterà la prima nazionale di “Onda calabra, storia di una canzone“, il nuovo spettacolo di teatro canzone ideato e interpretato da Peppe Voltarelli, tra i più originali e riconosciuti cantautori della scena contemporanea italiana.

“Onda calabra” prende forma attorno alla storia di una canzone scritta da Voltarelli nel 2002 per il documentario “Doichlanda” di Giuseppe Gagliardi, vincitore del premio speciale della giuria al Torino Film Festival del 2003. Ambientato in Germania, il film racconta le vicende di una comunità italiana emigrata nel nord Europa, esplorando i temi della migrazione, dell’identità e della memoria. La canzone è diventata nel tempo un nucleo narrativo vivo, attraversando luoghi, epoche e contesti fino a trasformarsi nell’asse drammaturgico di questo nuovo progetto scenico.

In “Onda calabra, storia di una canzone” la musica si fa racconto e la canzone diventa personaggio: testimone di viaggi, custode di storie individuali e collettive, ponte tra la Calabria e l’Europa. Attraverso parole, suono e presenza scenica, Voltarelli costruisce un affresco poetico che unisce autobiografia e immaginario popolare, intrecciando ironia, intensità e memoria.

Lo spettacolo si inserisce nel solco del teatro canzone, genere storico della tradizione italiana, rinnovato qui con uno sguardo contemporaneo e una forte tensione narrativa, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza intima e al tempo stesso collettiva.

La prima nazionale si svolgerà in uno dei luoghi simbolo della vita culturale ligure: il Teatro Salvini di Pieve di Teco, storico teatro ottocentesco che da oltre un secolo rappresenta un punto di riferimento per la diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio. Restaurato e restituito alla comunità come spazio di produzione e accoglienza culturale, il Teatro Salvini è oggi un presidio attivo di ricerca, memoria e contemporaneità. La stagione è curata dalla direzione artistica di Eugenio Ripepi, che negli ultimi anni ha valorizzato il teatro come luogo di incontro tra tradizione e nuove forme della scena, ospitando progetti originali, prime nazionali e percorsi artistici di forte identità.

Con “Onda calabra, storia di una canzone“, Voltarelli inaugura un nuovo capitolo del suo percorso teatrale e musicale, dando vita a uno spettacolo che racconta come una canzone possa attraversare il tempo, cambiare forma e continuare a parlare al presente.

L’artista

Peppe Voltarelli (Cosenza, 1969) è un cantante, autore di canzoni, attore e scrittore. Attivo dal 1990 come fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con “Ultima notte a Malá Strana” nel 2010 come miglior album in dialetto, con “Voltarelli canta Profazio” nel 2016 e con “Planetario” nel 2021, entrambi come miglior album interprete.

È stato attore protagonista del film “La vera leggenda di Tony Vilar” di Giuseppe Gagliardi, primo mokumentary italiano, e di “Che verso fa il pesce spada?” di Giacomo Triglia. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Silvio Rodríguez, Adriana Varela, Kevin Johansen, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Un’attività concertistica da sempre intensa lo ha portato a suonare in 27 paesi in tutto il mondo e suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti.

L’ultimo lavoro, il disco “La grande corsa verso Lupionòpolis“, registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023, si è posizionato secondo nella classifica finale del Premio Tenco nella categoria miglior album in dialetto. Si è inoltre aggiudicato il Premio Nilla Pizzi nel 2023 e il Premio Loano nel 2024 come miglior album.

Lo spettacolo

Titolo: “Onda calabra, storia di una canzone“

Ideazione e interpretazione: Peppe Voltarelli

Genere: teatro canzone

Durata: 75 minuti

Ufficio stampa: CortoCorto

Prima nazionale: sabato 7 febbraio 2026 ore 21:00

Luogo: Teatro Salvini, via Umberto I 4, Pieve di Teco (Imperia)

Ingresso: €15,00

Prenotazioni (messaggio WhatsApp): +393334563858