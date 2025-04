PD CITTANOVA – LA BANDIERA ABBRUNATA A LUTTO, PER LA MORTE DI PAPA FRANCESCO

Le Democratiche e i Democratici di Cittanova esprimono profondo dolore per la morte di Papa Francesco, il Papa degli ultimi, degli emarginati, della giustizia sociale e dell’impegno per il Pianeta. Il Papa che dalla Spianata di Sibari scomunicò i mafiosi, il Papa che percorse da solo, sotto la pioggia, Piazza San Pietro deserta, pregando per la fine della pandemia, il Papa che dalla finestra di Piazza San Pietro pregò per le vittime del naufragio di Cutro e ringraziò coloro che avevano prestato soccorso e dato accoglienza.

Il suo potente e instancabile messaggio di pace, di solidarietà e di fraternità resterà un’impronta durevole di vicinanza e amore per il prossimo che continuerà a lasciare il segno.

Per tutto questo lo ricordiamo con commozione e gratitudine e rivolgiamo il nostro ultimo saluto a un uomo grande e buono, che ha segnato di sé la vita del mondo.