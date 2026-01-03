Paura ad Amantea, bimbo di 4 anni investito da un trattore, intervento dell’elisoccorso

Attimi di grande paura ad Amantea per un grave incidente agricolo che ha coinvolto un bambino di quattro anni, caduto da un trattore che, nella concitazione del momento, gli sarebbe passato sull’addome, facendo temere subito il peggio vista la giovane età e la potenza del mezzo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e, dopo una prima valutazione sul posto, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per garantire un trasferimento immediato in una struttura adeguata. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è arrivato vivo e affidato alle cure del pronto soccorso, un esito che ha riacceso la speranza dopo minuti di forte tensione. I medici hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per verificare eventuali lesioni interne e definire il quadro clinico, che resta comunque sotto stretta osservazione, anche se dai primi controlli non emergerebbero danni evidenti. Intanto sono in corso le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, un episodio che riporta l’attenzione sui rischi legati all’uso dei mezzi agricoli, soprattutto in contesti familiari dove la presenza di bambini rende ogni distrazione potenzialmente drammatica.