Pastificio Pirro ad Anuga 2025: la Calabria protagonista del gusto

Pastificio Pirro, azienda leader nella produzione di pasta, partecipa ad Anuga 2025 a Colonia, fiera tedesca internazionale dedicata al food & beverage. La storia del marchio che porta la Calabria in Europa, affonda le sue radici nel sogno di due fratelli gemelli, Natale ed Enrico Pirro, che oltre 40 anni fa hanno dato vita a un progetto familiare. Un’idea che è diventata oggi punto di riferimento del panorama gastronomico internazionale. All’interno del padiglione della Regione Calabria, il Pastificio Pirro rappresenta una delle eccellenze del territorio. La Calabria si presenta in fiera come una terra capace di coniugare tradizione, innovazione e qualità, valorizzando le migliori realtà imprenditoriali locali. Greta Pirro e Filomena Caravetta incontrano importatori e clienti provenienti da diversi Paesi, rafforzando relazioni commerciali e guidando la diffusione all’estero del marchio Pirro, che porta nel mondo il valore della tradizione e il gusto autentico della pasta calabrese.