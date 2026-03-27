Palmi, “Tessere la Pace contro la Guerra”. Sabato 28 marzo

Tessere la Pace contro la Guerra

Sabato 28 marzo 2026, l’associazione “Le Donne che leggono” scende in piazza e si unisce alla rete nazionale “10, 100, 1000 Piazze di Donne per la Pace”, un movimento che in tutta Italia porterà un messaggio chiaro e potente: la pace si costruisce insieme, filo dopo filo.

Nel cuore della Piazza Municipio, nella città di Palmi, donne di ogni età e provenienza si incontreranno per tessere, cucire e ricamare insieme. Arazzi, bandiere, tappeti e lenzuoli diventeranno simboli concreti di un impegno condiviso: intrecciare fili di pace contro la guerra.

L’iniziativa è aperta a tutte e a tutti.

In un tempo segnato dall’escalation dei conflitti armati, cresce l’angoscia collettiva. La guerra si fa sempre più feroce, colpisce gli innocenti e rischia di diventare normalità. Proprio per questo, le donne della rete nazionale alzeranno la voce in centinaia di piazze italiane per dire con forza NO alla guerra, chiedendo scelte politiche nette: stop al riarmo e rifiuto di ogni logica bellica.

I manufatti realizzati — frutto della partecipazione e della condivisione — saranno portati a Roma il 20 giugno 2026, in occasione di una grande manifestazione nazionale per la pace.

“Ogni voce conta • Ogni parola è un filo di pace”

L’appuntamento di Palmi si inserisce in un più ampio movimento civile e femminile che, attraverso gesti semplici ma profondi come il cucire e il ricamare, costruisce ogni giorno un argine alla violenza e riafferma il valore irrinunciabile della vita.