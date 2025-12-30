Palmi, riconoscimento della cittadinanza italiana a padre e figlio minore: concluso positivamente l’iter amministrativo

Si è concluso positivamente nei giorni scorsi il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore del dott. José Ignacio Rizzi, medico chirurgo originario di Mar de Plata (Argentina). Per effetto di tale riconoscimento, la cittadinanza è stata altresì attribuita al figlio minore Bernardo Maximiliano, di anni tre.

L’iter è stato seguito dal Dott. Emanuele Giardino e dall’Avv. Rosario Milicia, che hanno curato le attività necessarie alla predisposizione e alla definizione dell’istanza, assicurando il corretto svolgimento della procedura nel rispetto della normativa vigente e la piena tutela dei diritti del minore.

Si evidenzia la tempestiva risposta delle istituzioni competenti, che hanno esaminato la richiesta con efficienza e puntualità, consentendo la rapida conclusione del procedimento. La vicenda costituisce un esempio di corretto funzionamento dell’azione amministrativa quando vi è una collaborazione ordinata tra cittadini, professionisti e pubblica amministrazione.

Il riconoscimento dello status civitatis assume rilievo sotto il profilo giuridico e anagrafico, garantendo al nucleo familiare la piena titolarità dei diritti connessi alla cittadinanza italiana.