Palmi, l’aggressione shock al tifoso della taurianovese nella tribuna centrale. Siamo all vergogna
Ott 12, 2025 - redazione
Niente da fare il derby tra Taurianovese e Polistena di ieri è stata una pagina negativa dello sport dilettantistico. Un tifoso della taurianovese, stava manifestando il proprio disappunto nei confronti della terna arbitrale per un fallo concesso al Polistena. Dopo la protesta del tifoso, scoppia il finimondo, il tifoso della taurianovese, viene aggredito, da un nutrito gruppo di persone. immagini scioccanti, che devono far riflettere tutti. impossibile, non manifestare un disappunto disgustoso per quanto accaduto.