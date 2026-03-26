Palmi, inclusione scolastica, stanziati altri 24 mila euro

L’Amministrazione Comunale di Palmi ha approvato un’importante integrazione delle risorse destinate al servizio di assistenza specialistica per l’anno scolastico 2025/2026, con l’obiettivo di garantire continuità, efficacia e qualità agli interventi in favore degli alunni con disabilità presenti negli istituti scolastici del territorio.

Con la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, sono stati stanziati ulteriori 24.000 euro, risorse che consentiranno di assicurare il pieno svolgimento del servizio fino al termine dell’anno scolastico, rispondendo concretamente alle esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie. Con questo ulteriore intervento, l’investimento complessivo dell’Ente per il servizio di assistenza specialistica raggiunge la somma di 128.000 euro.

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di azioni che l’Ente sta portando avanti per il rafforzamento delle politiche sociali ed educative, con particolare attenzione ai percorsi di inclusione e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione. L’assistenza specialistica rappresenta infatti uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità, favorire l’autonomia degli studenti e promuovere una reale partecipazione alla vita scolastica.

Il provvedimento nasce da un costante confronto con i dirigenti scolastici e con gli operatori del settore, che ha consentito di monitorare l’andamento del servizio e di individuare tempestivamente le ulteriori necessità emerse nel corso dell’anno. In tale contesto, l’Amministrazione ha ritenuto prioritario intervenire per consolidare e potenziare un servizio essenziale, evitando discontinuità e assicurando risposte adeguate ai bisogni rilevati.

“Abbiamo scelto di intervenire con senso di responsabilità e attenzione, mettendo al centro le persone” – dichiara la Sindaca f.f. Solidea Schipilliti – “Il diritto all’istruzione e all’inclusione non può conoscere battute d’arresto. Questo provvedimento rappresenta un segnale chiaro della volontà dell’Amministrazione di garantire servizi concreti, capaci di incidere realmente sulla qualità della vita degli studenti e delle loro famiglie.”

“Dietro ogni numero ci sono storie, percorsi e diritti che meritano ascolto e tutela” – prosegue – “Per questo continuiamo a lavorare in stretta sinergia con le scuole, con le famiglie e con tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza che solo attraverso una rete solida e collaborativa sia possibile costruire una comunità davvero inclusiva.”

L’Amministrazione Comunale ribadisce il proprio impegno nel promuovere politiche orientate alla coesione sociale, investendo risorse e progettualità in interventi mirati, capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni del territorio e di rafforzare il sistema dei servizi.

“L’inclusione deve essere un impegno concreto, quotidiano e condiviso” – conclude la Sindaca f.f. Schipilliti – “ed è su questa strada che continueremo a operare, con determinazione e responsabilità.”