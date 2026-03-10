Palmi, incendio al Sunset Beach Club. Raccolti online 15mila euro: “Aiutateci a farlo rinascere”

“In una sola notte il fuoco ha cancellato dieci anni di sogni”.

“L’8 marzo – si legge su GoFundMe – un incendio ha distrutto il Sunset Beach Club alla Tonnara di Palmi: la spiaggia, il ristorante e il bar. In poche ore tutto ciò che Alessandro, Domenico e Francesco avevano costruito con anni di lavoro, sacrifici e passione è diventato cenere”.

“Abbiamo aperto questa raccolta fondi – scrivono gli organizzatori – per aiutare il Sunset a rialzarsi. I fondi serviranno per acquistare ombrelloni, lettini e sdraio e per ripristinare l’accesso alla spiaggia, così da far ripartire la stagione estiva”.

“Se anche tu al Sunset hai vissuto una serata speciale, un’estate indimenticabile o semplicemente un tramonto sul mare – continuano – oggi puoi aiutarci a farlo rinascere”.

“Riportiamo insieme l’estate al Sunset. Grazie di cuore a chi ci aiuterà”, concludono.

In un giorno sono stati raccolti 15mila euro. Si può contribuire tramite il link https://www.gofundme.com/f/sunset-estate-2026