Palmi, il “Soroptimist International Club” ha donato alla compagnia Carabinieri, il kit “Una Stanza tutta per sé…portatile”

Il “Soroptimist International Club”, in data odierna, nella persona della Presidente del Club di Palmi, Cettina Crocitti, ha donato alla compagnia Carabinieri di Palmi, il kit “Una Stanza tutta per sé…portatile”, utile a raccogliere testimonianza e denunce relative al contrasto alla violenza di genere. Lo strumento, costituito da una importante strumentazione tecnologica –un notebook con una microtelecamera integrata per la registrazione – sarà determinante per l’acquisizione delle denunce e delle escussioni, secondo la normativa in materia, recentemente entrata in vigore. Si tratta di una “piccola stazione informatica” dotata di sistemi all’avanguardia, facilmente trasportabile ovunque si renda necessario per le operazioni dei Carabinieri. È un simbolo concreto di attenzione e cura verso le vittime di violenza, spesso donne, che trovano il coraggio di denunciare.

La donazione rientra nel Protocollo d’intesa, sottoscritto il 7 novembre scorso, dall’Unione del Soroptimist con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che rinnova una collaborazione pluriennale. Iniziative come questa sono il risultato di una stretta sinergia tra le Istituzioni e la società civile: da un lato, l’impegno costante dei militari dell’Arma, come delle altre Forze dell’Ordine, che svolgono un ruolo cruciale nel contrasto e nella prevenzione alla violenza di genere; dall’altro, l’infaticabile lavoro dei Soroptimist Club, che si distinguono per la capacità di tradurre le idee in progetti concreti ed efficaci. Questa donazione così preziosa è la dimostrazione di un impegno concreto e costante, che mira ad intercettare le esigenze delle persone più fragili e abbattere le disuguaglianze, non solo di genere, avvicinando ulteriormente le Istituzioni alle comunità.

Nelle prossime settimane, la donazione verrà celebrata presso i locali della Compagnia Carabinieri di Palmi, ove è già presente, dal 2021, un locale dedicato alle audizioni protette, frutto del progetto “Una stanza tutta per sé”.