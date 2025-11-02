Palmi- Gioia Tauro, SP1, la strada della vergogna, videointervista a Carmelo Versace, vice sindaco della città Metropolitana

NSC in visita al Reparto Carabinieri di Corigliano Rossanoe al Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza:focus sui diritti e il benessere del personale.La proposta della sigla: il Reparto Territoriale di Corigliano Rossano sia elevato a Gruppo2 novembre 2025 Un’assemblea sindacale di NSC si è svolta al Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.L’incontro, […]