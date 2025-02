Palmi, Formazione professionale delle Polizie Locali

Questa mattina, presso la sala conferenze del Gran Hotel Stella Maris di Palmi, si è

tenuto un importante seminario di alta formazione professionale sul tema: “Legge

177/2024 e primi riflessi operativi sulle modifiche al codice della strada”. Docente

del corso il Dott. Maurizio Marchi, Comandante della Polizia Locale Gambettola

(FC), esperto e autore di numerose pubblicazioni in materia di codice stradale.

Durante il seminario, aperto dai saluti del Sindaco di Palmi avv. Giuseppe Ranuccio,

ai circa 230 Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale partecipanti provenienti da tutta la

Calabria, si è parlato di Alcol e stupefacenti, Targa System, accertamento delle

infrazioni mediante dispositivi automatizzati, accertamento delle violazioni su

monopattini, locazione autoveicoli, controllo della velocità, parcheggi “blu”, novità

in materia di copertura assicurativa veicoli e molti altri argomenti che hanno suscitato

l’interesse del pubblico e sollecitato numerosi interventi atti a chiarire delle norme

che, in fase di prima applicazione, appaiono tutt’oggi molto controverse. Ancora una

volta la città di Palmi e il suo Corpo di Polizia Locale si sono dimostrati un punto di

rifermento per l’intera Regione Calabria, presente all’evento con l’avv. Giuseppe

Marino e la Dott.ssa Lucia Casciano in rappresentanza dell’Ufficio di Coordinamento

Regionale delle Polizie Locali calabresi presieduto dal Dott. Salvatore Lopresti.

L’auspicio è che questo sia il primo di una serie di eventi formativi che mirano a

creare una Polizia Locale sempre più professionale, all’altezza degli accresciuti

compiti che le normative richiedono.